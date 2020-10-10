ГСЧС вывела свои подразделения из зоны пожаров в Луганской области

Регион покинули спасатели из других областей

ГСЧС отвела собственные подразделения, которые были задействованы для ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что регион покинули спасатели из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областей. В связи с этим на площади Северодонецка выстроилась колонна из пожарных автомобилей.

На место пришли жители города, которые поддержали пожарных, подарили спасателям цветы и сказали им слова благодарности. Также поблагодарить пожарников пришло руководство области и силовых структур.

Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

Позже Офис генерального прокурора сообщил, что основными версиями следствие считает: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Новости по теме: В Луганской области подорвался пожарный автомобиль, есть пострадавшие

В четверг, 8 октября, спасателям удалось потушить все десять очагов пожаров в Луганской области. В то же время подразделения ГСЧС тогда оставили на местах для дежурства.