Грузовик протаранил маршрутку в Днепре, есть пострадавшие

ДТП Фото из открытых источников

На месте происшествия работают правоохранители

В Днепре грузовик влетел в маршрутку, в результате чего двух женщин госпитализировали. Об этом пишет "Днепр Оперативный".

Сообщается, что ДТП произошло на проспекте Слобожанский. По предварительной версии, водитель грузовика выехал на мост и въехал в маршрутку, которая двигалась по мосту.

Пока известно лишь о двух пострадавших пассажирок маршрутки: у одной женщины ушибы, у другой - рассечение руки. Они были доставлены в городскую больницу.

Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и такси, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Пострадала девушка, которая находилась в маршрутке, и водитель такси. Мужчину с места аварии госпитализировали с травмой головы.