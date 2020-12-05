Гранатометы, тротиловые шашки и набои: На Донбассе правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами

Боеприпасы нашли в здании фермерского хозяйства

В Донецкой области вблизи населенного пункта пильное правоохранители обнаружили замаскированный тайник, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатка. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что схрон был найден при осмотре одного из разрушенных зданий фермерского хозяйств, в результате чего прилегающие территории сразу были взяты под охрану.

Всего пиротехники изъяли для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы. В связи с этим в Нацполицию было направлено уведомление об обнаружении признаков правонарушения по статье о незаконном обращении с оружием. Сейчас устанавливаются лица, причастные к уголовному правонарушению лиц.

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Напомним, недавно в Донецкой области украинские правоохранители предотвратили теракт и задержали мужчину, который пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Злоумышленник должен был заложить взрывчатку на одном из объектов.