live
Новости » События Читати новину українською

Гранатометы, пулеметы, стрелковое и снайперское оружие: На Донбассе зафиксировали 10 нарушений "режима тишины"

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка, противник применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

Новости по теме: На Донбассе и в Крыму хотят ввести виртуальные мобильные номера

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, НВФ вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новости по теме: Они не должны пересекаться в переговорном плане: Кулеба о вопросе деоккупации Крыма и Донбасса

Напомним, ранее стало известно, что у президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена есть серьезные разногласия по существу конфликта в Украине

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Избил, а потом выбросил на мороз: Киевлянину грозит суровое наказание за издевательство над собакой В России домашний кот заразился коронавирусом от людей В Чернобыле заметили животных, которых в ХХ веке истребили в природе. Фото В США в реке обнаружили ламантина, у которого на спине выцарапано "Трамп". Видео
Loading...

программы канала ZIK

Языковые споры в обществе. Цены на газ. Судебная реформа в Украине | Ток-шоу
Законопроект о референдуме.
Закон о референдуме по-украински | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Компенсация за электроэнергию. Возвращение техосмотра. Украину накроют снегопады | #Новости | 27.01.20
Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20