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Гранатометы, минометы и БПЛА: На Донбассе НВФ шесть раз нарушили "тишину"

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим прекращения огня был нарушен возле населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское

На Донбассе 28 ноября представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

В частности, два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На том участке противник применил минометы калибра 120мм и 82мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В обеденное время члены незаконных вооруженных формирований стреляли из ручного гранатомета. 

Кроме этого, в течение суток противник дважды открывал огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета вблизи Южного. Также выстрелы противника зафиксировали в районе Луганского.  

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В то же время был задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Однако, средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил осуществили радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника НВФ. Это сделало невозможным его дальнейшее использование.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в пресс-центре штаба. 

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По предварительной информации, боевых потерь или ранений нет среди украинских бойцов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая. 

Напомним, накануне, 27 ноября, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили "тишину". В частности, стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле Авдеевки, Водяного, Шумов, Опытного и Катериновки. 

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