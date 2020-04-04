Готовят бунт: В столичном Гидропарке спортсмены отказываются прекращать тренировки и соблюдать карантин

Тренажерный зал в столичном Гидропарке Фото из открытых источников

Они утверждают, что готовы бороться с властью за возможность заниматься на спортплощадке

В столичном Гидропарке спортсмены отказываются соблюдать режим карантина и временно остановить тренировки на спортивной площадке - вместо этого они заявили, что будут готовить бунт.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, отмечается, что спортсмены отстаивают позицию, что карантин не должен стать причиной остановки тренировок и утверждают, что их права закреплены определенными статьями Конституции и законами.

Также они рассказали, что с 6 апреля правоохранители постараются ограничить доступ в тренажерный зал в Гидропарке из-за ужесточения правил карантина и установят блокпост на мосту, который ведет к участку, где они занимаются.

Спортсмены уверяют, что в случае реализации этих планов они будут добираться до тренажерного зала водным путем или вообще создавать "группы" для борьбы с властью, как это было на Майдане.

Напомним, ранее в выше упомянутом Гидропарке неизвестные совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Они напали на работников телеканала после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено во время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в Днепровский райотдел полиции Киева за нападение и избиение.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который накануне напал на съемочную группу телеканала ZIK, а потом стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении 54-летнему мужчине, который накануне на территории Гидропарка напал на съемочную группу телеканала ZIK.