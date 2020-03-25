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Google выделил украинскому Минздраву полмиллиона долларов на информационную кампанию относительно коронавируса

Фото из открытых источников

Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные о вирусе

Компания Google выделила украинскому Министерству здравоохранения 550 000 долларов на ведение информационной кампании о коронавирусе и оптимизацию поискового сервиса.

Об этом сообщается в Telegram-канале МОЗ "Коронавирус_інфо".

Теперь должна начаться работа над поисковой кампанией в рамках приоритизации официальных источников информации. Другими словами, пользователи будут получать среди первых ссылок в Google только подтвержденные данные из проверенных источников.

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В Минздраве объясняют, что это позволит также получать инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о COVID-19.

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Также известно, что в Днепропетровской области женщину привлекли к админответственности из-за распространения фейка о карантине.

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