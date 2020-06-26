Главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении

Андрей Балонь Фото с открытых источников

Чиновника разоблачили на получении неправомерной выгоды

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня разоблачили на получении неправомерной выгоды и объявили ему о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"26 июня 2020 года при процессуальном руководствае прокуроров САП детективами "НАБУ сообщено о подозрении председателю одного из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, должностные лица предложили одному из руководителей органа госвласти области предоставить им 1,8 млн гривен за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

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Отмечается, что чиновника и его пособника задержали после получения ими второй части оговоренных денежных средств (250 тыс. гривен). Перед этим был зафиксирован факт получения ими 100 тысяч гривен.

В результате действия бывших должностных лиц, председателя Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Сергея Шевченко, квалифицировали по части 4 статьи 368 УК Украины (подкуп). Следствие по делу продолжается.

Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации из-за возможной коррупции.