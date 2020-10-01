Глава "Слуги народа" заболел коронавирусом

Александр Корниенко УНИАН

Сейчас состояние у нардепа стабильное, он получает необходимое лечение

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам политика, он сделал два теста: экспресс и ПЦР. Оба не показали результата. Однако из-за явных симптомов он пошел на самоизоляцию и сегодня все же ему поставили диагноз.

"Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, я сделал экспресс и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с выводом "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался...

ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня", - написал Корниенко.

Сейчас состояние у нардепа стабильное, он получает необходимое лечение и показаний к госпитализации нет.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками. За прошедшую неделю, в связи с выборами, проконтактировал с сотнями людей. Опрометчивость в таких делах плохо заканчивается", - добавил Корниенко.

Напомним, накануне стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Европейской солидарности" Яна Зинкевич во второй раз заболела COVID-19.

До этого болезнь подтвердили у лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

К тому же народный депутат из фракции "Слуга народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.