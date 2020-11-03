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Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ заразилась COVID-19

Она просит всех, с кем контактировала, пойти на самоизоляцию

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что получила положительный тест на коронавирус. Об этом она рассказала в Facebook.

"К сожалению, тест на COVID положительный. Неделя политическая еще та. И хотелось бы быть в стенах парламента.

Но сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала, и попросила быть на самоизоляции при возможности и использовать все средства безопасности", - написала Ясько.

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Ранее сообщалось, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

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