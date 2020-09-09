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Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Впрочем, России отдельно результаты не будут передавать

Правительство Германии передало результаты проб российского оппозиционера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Мартина Фиц, передает издание RP.

При этом, как отмечается, Германия не видит оснований для отдельной передачи результатов России, поскольку она также состоит в ОЗХО.

"Отравление - это не дело между Германией и Россией, а нарушение соглашения о химическом оружии. Результаты были переданы организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Россия также состоит", - сообщила она.

Новости по теме: Польша отрицает правдивость "пленок Лукашенко" об отравлении Навального

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что сведения правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией, после чего он пообещал предоставить доказательства.

На следующий день в Беларуси обнародовали запись "перехваченного разговора" между Германией и Польшей по отравлению Навального. На пленке говорится о якобы фальсификации отравления оппозиционера.

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