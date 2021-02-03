live
Новости » События Читати новину українською

Где смотреть ZIK, "112 Украина" и NewsOne после блокировки

Телеканал ZIK

Работа телеканалов заблокирована решением президента

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это означает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов, эфиры можно смотреть на YouTube.

ZIK:

"112 Украина":

NewsOne:

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пенсии не хватает: Бывший президент Польши Валенса ищет работу Индексация-2021: Шмыгаль сказал, кому пересчитают пенсии и пособия Налоги не вырастут: Что изменится с введением накопительной пенсии Шмыгаль надеется ввести накопительную систему пенсий уже в 2021 году
Loading...

программы канала ZIK

Спецэфир: закрытие телеканалов NEWSONE, ZIK и 112 Украина
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Продвижение Витренко. Пожар в
Разрешение на оружие. Противостояние против пандемии COVID-19 | Ток-шоу