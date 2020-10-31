ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины

Задержание чиновника ГФС ГБР

Государственное бюро расследований задержало одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает ASPI.

По информации ГБР, сегодня был задержан "на горячем" руководитель Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 000 долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Примечательным является то, что пока руководитель ГФС Сергей Солодченко находится на самоизоляции, некоторые из его подчиненных решили воспользоваться ситуацией.

По информации телеграмканала Дон Кихот, уголовное производство, за закрытие которого должны занести 200 тыс. долларов, находится в производстве ГУ ГФС в г. Киеве. Указанная сумма должна пойти руководителю Кононенко С. Но он, вместе со своим подчиненным Мунтяном решили прикрыть себя и использовать Нэговелова.

Дело интересное. Надеемся, что удаленная работа не помешает Солодченко принять кадровые решения.