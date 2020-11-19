ГБР вызвало на допрос Турчинова, Яценюка и Черновол

Бывшие политики сообщили о получении повесток на допрос в Государственное бюро расследований в одном из "дел Майдана"

"Это не первая повестка, которую я получил по заказным политически ангажированным делам. Не удивительно, что это произошло накануне годовщины Революции Достоинства", - отметил экс-секретарь СНБО.

"Накануне празднования годовщины начала Революции Достоинства: 1. Суд снимает заочный арест с Януковича. 2. ГБР вызывает лидеров и участников Майдана на допросы. 3. Проводятся обыски в Музее Революции Достоинства. Все эти события не случайность", - высказался Яценюк.

По словам Черновол, ГБР "вызывает на допрос лидеров Майдана 2014 года в рамках расследования уголовного производства в отношении "незаконного захвата власти" по заявлению Рената Кузьмина".

Новости по теме: Кузьмин: Суд обязал Венедиктову возбудить дело по информации Жвании о подготовке госпереворота

Напомним, ранее журналистка Соня Кошкина сообщала, что ГБР вызвало на допрос спикера Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия, Петра Порошенко, экс-главу СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-депутата Татьяну Черновол. Их вызвали якобы по делу "о государственном перевороте", которое открыли по заявлению нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина.