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ГБР вызвало на допрос Турчинова, Яценюка и Черновол

Фото из открытых источников

Бывшие политики сообщили о получении повесток на допрос в Государственное бюро расследований в одном из "дел Майдана"

Несколько человек, которые как политики и общественные деятели принимали активное участие в событиях Революции Достоинства, сообщили о получении повесток на допрос в Государственное бюро расследований в одном из "дел Майдана". Среди них, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, депутат Татьяна Черновол и еще несколько человек.

"Это не первая повестка, которую я получил по заказным политически ангажированным делам. Не удивительно, что это произошло накануне годовщины Революции Достоинства", - отметил экс-секретарь СНБО.

"Накануне празднования годовщины начала Революции Достоинства: 1. Суд снимает заочный арест с Януковича. 2. ГБР вызывает лидеров и участников Майдана на допросы. 3. Проводятся обыски в Музее Революции Достоинства. Все эти события не случайность", - высказался Яценюк.

По словам Черновол, ГБР "вызывает на допрос лидеров Майдана 2014 года в рамках расследования уголовного производства в отношении "незаконного захвата власти" по заявлению Рената Кузьмина".

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Напомним, ранее журналистка Соня Кошкина сообщала, что ГБР вызвало на допрос спикера Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия, Петра Порошенко, экс-главу СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-депутата Татьяну Черновол. Их вызвали якобы по делу "о государственном перевороте", которое открыли по заявлению нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина.

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