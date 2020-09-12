ГБР открыло уголовные дела из-за срыва возможной операции относительно "вагнеровцев"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Украинская правда

Следствие намерено допросить лиц, распространявших информацию о причастности к срыву чиновников с ОП

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило несколько уголовных производств из-за срыва возможной спецоперации по передаче членов частной военной компании "Вагнера" Украине. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру.

По словам Венедиктовой, дело в ГБР было открыто сразу после того, как информация о возможном срыве попала в СМИ.

"Следствие ведется... И уж, насколько я знаю, не одно (уголовное дело, - ред.), на самом деле", - добавила генпрокурор.

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Кроме этого, Ирина Венедиктова добавила, что в настоящее время органы следствия планируют провести допрос всех тех, кто распространял информацию о возможном срыве и причастности к этому должностных лиц из Офиса президента.

В частности, глава ОГП уточнила, что сообщить соответствующую информацию следствию должен также бывший глава офиса Андрей Богдан и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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Напомним, недавно руководитель ОП Андрей Ермак отрицал причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами. Однако комментировать информацию о намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" отказался из-за ее секретности.