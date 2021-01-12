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ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова FinClub

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к неправомерной растрате средств на юридические услуги компании "Астерс Консалт" ПриватБанка и злоупотреблений сотрудников Национального банка Украины (НБУ), в частности, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

Об этом говорится в письме ГБР общественной организации "Общественный комитет национальной безопасности", текстом которого располагают "Українські Новини".

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве №62020000000001029", - сказано в письме к "Общественному комитету национальной безопасности".

Ранее ОО "Общественный комитет национальной безопасности" обратилась в ГБР с просьбой расследовать факты уголовных правонарушений. Речь идет о завышенной стоимости юридических услуг и причастности сотрудников НБУ к растрате средств на юридические услуги "Астерс Консалт" по договору с ПриватБанком.

Согласно данным письма, расходы ПриватБанка по контракту с AlixPartners с 2017 года составили 265 млн гривен, а с "Астерс Консалт" около 700 млн гривен. "Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и ПриватБанка есть признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сказано в обращении "Общественного совета национальной безопасности".

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