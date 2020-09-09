ГБР открыло дело на Сытника из-за незаконной продажи земли в оккупированном Крыму

Артем Сытник Фото из открытых источников

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по факту незаконной продажи земельного участка в Крыму. Об этом сообщает "УНИАН"со ссылкой на соответствующие уголовные производства.

Согласно сообщению, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации). Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тыс. долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Также на Артема Сытника подано заявление относительно "самовольного захвата власти" и превышения им служебных полномочий за игнорирование решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.

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Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Однако, в КСУ отметили, что не имеют полномочий увольнять кого-то или восстанавливать в должности.

Впоследствии, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский подал заявление в ГБР об открытии уголовного производства в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за невыполнения решения Конституционного суда.