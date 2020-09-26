ГБР назвало основные версии следствия авиакатастрофы в Харьковской области

Место крушения военного самолета АН-26 ГСЧС

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Следователи Государственного бюро расследований проверяет четыре основные версии расследования уголовного производства о падении военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) следствие проверяет такие версии:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Как отмечается, в результате катастрофы 25 человек погибли, два человека выжили: один человек в среднем состоянии, другой - в сверхтяжелом состоянии.

С целью координации действий на место происшествия выехало руководство Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что во время падение военного самолета АН-26 у Чугуева Харьковской области на борту находились 27 человек, из них 25 человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.