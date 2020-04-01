ГБР начало расследование относительно экспорта товаров противоэпидемического назначения в страны Европы

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Товары перемещали на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в отношении действий должностных лиц Государственной таможенной службы, которые не приняли надлежащих мер относительно запрета экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства.

Об этом сообщили в ГБР.

Известно, что указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии.

Досудебное расследование открыли по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной таможенной службы Украины своих служебных обязанностей, что привело к тяжким последствия (ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Как сообщалось ранее, в Украине могут ввести большие штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров.