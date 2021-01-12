"Газ по цене золота": На Закарпатье люди митингуют против повышения тарифов на газ

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Протестующие не понимают, почему должны платить за транспортировку газа, ведь они сами устанавливали трубы

В Закарпатской области более ста человек собрались под управлением Виноградовского отдела "Закарпатгаза". Они митингуют против повышения тарифов на газ и платы за транспортировку газа. Об этом шла речь в эфире телеканала "112 Украина".

"Протесты продолжаются. Здесь сейчас под управлением газа собралось более 100 человек. Люди недовольны ценами на газ, тем, что должны платить за транспортировку газа, потому что не понимают, почему должны платить, ведь сами устанавливали трубы и для них эта цена полностью неоправданна", - сообщила корреспондент.

Отмечается, что под здание люди пришли с лозунгами "Газ по цене золота " и "Тарифный геноцид". Говорят, что это своеобразный крик души к власти, и заявляют о том, что будут писать обращения, чтобы все-таки услышали их требования.

Напомним, 10 января в Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. На следующий день, 11 января, в Полтаве местные жители возле здания областного СБУ перекрыли одну из главных улиц.

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Также 11 января протесты против повышения тарифов на газ проходили в Херсоне, Винницкой и Львовской областях.

Более подробно об этом читайте в нашем материале по ссылке.