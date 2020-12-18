Гаагский суд начнет слушание дела МН-17 по существу в июне 2021 года

Авиакатастрофа МН17 над Донбассом произошла 17 июля 2014 года Фото из открытых источников

По предварительному графику, первое слушание дела по существу состоится 7 июня

Суд Гааги должен начать слушания по существу по делу о катастрофе малайзийского рейса MH-17 на Донбассе уже в начале июня 2021 года. По предварительному графику, первое слушание дела по существу состоится 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба окружного суда Гааги.

Согласно сообщению, следующее слушание по делу MH-17 должен состояться 1 февраля 2021 года, на котором заслушают, как проходит дополнительное расследование, а также статус исков о возмещении убытков, поданных родственниками, и заявление прокуратуры о проверке реконструкции MH-17. Второе заседание планируется на 15 апреля 2021 года.

"Если следствие продолжится, как ожидается, суд начнет слушание дела по существу в уголовном процессе MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - отметили в суде.

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Ранее сообщалось, что во время очередного заседания суда в Нидерландах по делу сбития малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, произошла драка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова.