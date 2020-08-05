Франция и Катар присылают в Бейрут полевые госпитали и медикаменты: Украинка рассказала, как Ливан приходит в себя после смертельного взрыва

Телеканал ZIK

Утром в Бейруте было немало информации, которая вызвала панику у людей, в частности о том, что в стране нет зерна и лекарств

Из-за большого количества пострадавших в результате взрыва в Бейруте мест в больницах Ливана не хватает, поэтому Франция и Катар присылают в Бейрут самолеты с полевыми госпиталями, медикаментами и спасателями.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK рассказала Ирина Карапата, которая проживает в Бейруте.

В частности, женщина отметила, что когда прогремел взрыв, многие подумали, что в Ливане произошло землетрясение, другие говорили о бомбардировке со стороны Израиля.

"Но когда мы вышли на улицу и увидели столбы дыма из места, где был порт, и уже были первые новости, мы поняли, что речь идет о двух взрывах на территории порта", – рассказала Ирина Карапата.

Она добавила, что территория монастыря, где она находилась на момент взрыва, не получила серьезных повреждений, однако храм, который находится за 200 метров от монастыря, и школа были повреждены.

Также, по ее словам, утром в Бейруте было немало информации, которая вызвала панику у людей. В частности о том, что в стране нет зерна и лекарств.

"Но впоследствии эта информация была опровергнута. Хотя с другой стороны, 4 тысячи пострадавших и раненых людей невозможно поместить в больницу. Поэтому сейчас другие страны – Катар, Франция – присылают сюда грузы с полевыми госпиталями, медиками и спасателями", – добавила Ирина Карапата, которая была очевидицей взрыва в Бейруте.

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Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

Позже, по результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации Reuters, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не выдали соответствующий указ.