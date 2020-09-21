FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского, - ICIJ

Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Эта утечка информации сравнима с "панамским" и "райским" досье

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает "Интерфакс-Украина".

"SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенсу и необязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - отмечает ICIJ, добавляя, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

В частности, в материале консорциума по Фирташу говорят о файлах 50 банков из 38 SARs и 756 транзакциях на общую сумму $ 2,37 млрд в период с 2003-го по 2017 год.

В разделе о Клюева приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях на $ 244,9 млн в 2010-2015 годах, а о Коломойском - соответственно о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях на $ 308,6 млн в 2012-2017 годах.

Агентство "Следствие.Инфо", входящее в ICIJ, уточнило, что доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из ICIJ, и 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $ 2 трлн.

"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", - сообщила в первом материале о FinCEN files главный редактор "Следствия.Инфо" Анна Бабинец.

По оценке ВВС, эта утечка информации сравнима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения о возможном отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период до 2017 года.

Напомним, в начале августа в Кливленде (США) агенты Федерального бюро расследований пришли с обысками в офисы фирмы , владельцем которой значится украинский олигарх Игорь Коломойский.