Фигуранта дела Гандзюк Павловского освободили из-под стражи

Игорь Павловский Facebook

По словам адвоката, Игоря Павловского уволили еще 24 ноября

Виновного в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского освободили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат фигуранта Владимир Сергет в комментарии "Украинской правде".

"У него закончилась мера пресечения и отсутствовали основания содержания под стражей", - сказал Сергет.

Также адвокат отметил, что Павловского освободили еще 24 ноября, а прокуратура не подавала ходатайство о продлении ареста.

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Напомним, бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, задержали в конце января 2020 года по подозрению в руководстве преступной организацией.

В октябре Приморский районный суд Одессы признал фигуранта дела виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год, то есть одни год условно.