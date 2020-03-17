Фигуранта дела Гандзюк Левина взяли под стражу

Алексей Левин в суде Бургаса из открытых источников

Левина взяли под стражу без возможности внесения залога

Во вторник, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Как отмечается, Левин был отправлен в изолятор временного содержания до 2 апреля, когда завершается срок досудебного следствия. В связи с этим суд не может отправить подозреваемого под стражу на более долгий срок.

По предварительной информации, подозреваемый Левин отрицал свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк. По его словам, в августе 2018 года он выехал из-за болезни жены в Болгарию. В подтверждение этого Алексей пообещал предоставить все справки и документы.

Так, по данным следствия, Левин летом 2018 года получил заказ на организацию нападения на советника городского председателя Херсона Екатерину Гандзюк. Впоследствии подозреваемый якобы привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а он нашел исполнителей.

В то же время договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о подготовке преступления. Роль Левина подтверждается показаниями других фигурантов, а также данным следствия.

Отмечается, что Левин предоставил Торбину 5000 долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Однако после задержания исполнителей, Торбин просил у Левина еще 2000 долларов для укрытия, которые тот предоставил.

"Следствие отдельно установило, что Левин уже после выезда из Украины финансировал родственников фигурантов, чтобы те молчали. По информации следствия, подозреваемый заказчик Мангер вместе с Левиным предложили Торбину два варианта нападения: облить кислотой или сломать руки и ноги. Непосредственно с Торбиным контактировал Левин", - говорится в материале.

Напомним, в понедельник, 16 марта, была завершена экстрадиция в Украину из Республики Болгария Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.