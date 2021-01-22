Фальсифицировали справки об отсутствии Covid-19: В прокуратуре рассказали детали нелегального бизнеса, который разоблачили в Киеве

Телеканал ZIK

Как отметили в прокуратуре, к сожалению, такой "бизнес" в Украине процветает и имеет свой спрос

В Киеве дельцы через социальные сети искали клиентов и на заказ изготавливали фальшивые справки про отрицательный тест на COVID-19. За отдельную плату они переводили документ на иностранный язык.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK во время включения рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Как рассказала пресс-секретарь Киевской прокуратуры, житель Киева через социальную сеть Фейсбук искал покупателей и изготавливал фальшивые справки относительно отрицательного теста на COVID-19, якобы проведенного методом ПЦР. Желающие в телефонном режиме могли заказать фальшивую справку о отрицательном тесте на коронавирус, кроме этого мужчина за оплату 500 гривен предлагал перевести справку на иностранный язык, чтобы заказчик мог выехать за границу.

"Интересный момент, что во время обыска в его квартире на телефон фигуранта продолжали поступать звонки от людей, которые желали получить справку. Они отмечали свои анкетные данные, а также дату, которая должна быть проставлена в этой справке", – отметила Надежда Максимец.

Она добавила, что мужчина отправлял справки заказчикам почтовой связью наложенным платежом и в отделениях связи получал средства.

Кроме этого, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева, на сегодня установлено около 20 эпизодов получения таких справок, кроме того изъято примерно такое же количество бланков одной из частных клиник, а также печати этой клиники для дальнейшего заполнения фальшивых документов.

"То есть в целом получается, что он имел до 30-40 таких заявлений. А то, что заказы поступали на его телефон даже во время следственных действий, это говорит о том, что такой бизнес процветает и имеет свой спрос", – рассказала Надежда Максимец.

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Напомним, еще в ноябре Казахстан не подтвердил встречу с членами украинской делегации - министром инфраструктуры Владиславом Криклием и послом Украины в Республике Казахстан Петром Врублевским из-за якобы фальшивых справок об отсутствии COVID-19.

Так, 10 ноября Криклий планировал встретиться с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым по транзиту из Азии в ЕС по альтернативному маршруту в обход России. Однако, встреча не была окончательно подтверждена казахской стороной.

По данным Tengrinews.kz, встреча не состоялась из-за того, что украинская делегация прибыла в Казахстан с поддельными справками об отсутствии коронавирус.

Также в СМИ добавили, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль лично извинился перед Аскаром Маминым за инцидент и своих подчиненных. Однако казахстанский премьер якобы эти извинения принимать отказался.