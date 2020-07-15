Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов против России в деле МН17

В авиакатастрофе погибли 196 граждан Нидерландов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации из-за сбивания над Донбассом самолета рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.

Заявление было зарегистрировано под номер 28525/20.

"По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несло ответственность за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно появились дополнительные доказательства сбития самолета ракетой "Бука". В Нидерландах представили новые телефонные разговоры Гіркіна, Харченко и Дубинского после сбития Boeing.

Суд в деле о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний рейса МН17 начался 9 марта. Дело рассматривается в Гаагском окружном суде.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года над неподконтрольным украинскому правительству Донбассом. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа - все они погибли.