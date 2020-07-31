Европа потеряла оптимизм, что наша власть закончит конфликт: Паламар о визите Ермака в Германию
Украинская власть не смогла воспользоваться тем шансом, который ей был предоставлен историей
Европа сегодня фактически потеряла оптимизм, что украинская власть таки закончит конфликт на Донбассе.
Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила общественный деятель, председатель общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.
Гостья ток-шоу заметила, что ключи от мира в Украине лежат точно не в России и не в Европе, а в той стороне, которой выгодны санкции против Российской Федерации. Кроме этого Ирина Паламар отметила, что она уверена, что есть все возможности для выполнения Минских договоренностей, но основной вопрос – желание украинской власти.
"Я больше чем уверена, что в Париже на той встрече все стороны договорились о том, чтобы урегулировать этот конфликт. Я была на зимней сессии ОБСЕ, я лично общалась с госсекретарем ОБСЕ, я знаю, что Европа заинтересована в том, чтобы эта война закончилась. Почему? Потому что Европа хочет улучшения экономических отношений с Российской Федерацией. Поскольку они находятся на одном континенте, этот конфликт не выгоден ни одной стороне", – сказала Паламар.
Но украинская власть, добавила она, слабая, и не хочет реализовывать то, что сама подписала.
"К сожалению, наша власть не сумела проявить субъектность, характер. Она не смогла воспользоваться тем шансом, который ей было дано историей. Ведь у молодого президента Зеленского, президента без опыта, поверили три мировых лидеров. Это сильные игроки, геостратегические политические фигуры, которые могут сами принимать решения, имеют право. И поэтому очень печально, что сейчас этот шанс мы фактически, я боюсь сказать, но мне кажется, потеряли", – заявила Паламар.
Гостья ток-шоу продолжила, что об этом свидетельствует и последняя поездка Ермака в Германию в рамках "Нормандского формата".
"Для меня было реперной точкой тот факт, когда поехал Ермак в Германию встречаться с Хайком Маасом, после встречи у них была пресс-конференция, и на ней Ермаку не было задано ни одного вопроса. То есть получается, что Европа потеряла оптимизм, что наша власть таки закончит этот конфликт", – акцентировала Ирина Паламар.
Напомним, 3 июля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак совершил визит в Германию в составе украинской делегации, которую возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
В рамках визита Ермака состоялась встреча с политическими советниками лидеров государств – участниц Нормандского формата.
В частности, чиновники обсудили прогресс в работе Трехсторонней контактной группы, состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине.