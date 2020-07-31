Европа потеряла оптимизм, что наша власть закончит конфликт: Паламар о визите Ермака в Германию

Ирина Паламар agroportal.ua

Украинская власть не смогла воспользоваться тем шансом, который ей был предоставлен историей

Европа сегодня фактически потеряла оптимизм, что украинская власть таки закончит конфликт на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила общественный деятель, председатель общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.

Гостья ток-шоу заметила, что ключи от мира в Украине лежат точно не в России и не в Европе, а в той стороне, которой выгодны санкции против Российской Федерации. Кроме этого Ирина Паламар отметила, что она уверена, что есть все возможности для выполнения Минских договоренностей, но основной вопрос – желание украинской власти.

"Я больше чем уверена, что в Париже на той встрече все стороны договорились о том, чтобы урегулировать этот конфликт. Я была на зимней сессии ОБСЕ, я лично общалась с госсекретарем ОБСЕ, я знаю, что Европа заинтересована в том, чтобы эта война закончилась. Почему? Потому что Европа хочет улучшения экономических отношений с Российской Федерацией. Поскольку они находятся на одном континенте, этот конфликт не выгоден ни одной стороне", – сказала Паламар.

Но украинская власть, добавила она, слабая, и не хочет реализовывать то, что сама подписала.

"К сожалению, наша власть не сумела проявить субъектность, характер. Она не смогла воспользоваться тем шансом, который ей было дано историей. Ведь у молодого президента Зеленского, президента без опыта, поверили три мировых лидеров. Это сильные игроки, геостратегические политические фигуры, которые могут сами принимать решения, имеют право. И поэтому очень печально, что сейчас этот шанс мы фактически, я боюсь сказать, но мне кажется, потеряли", – заявила Паламар.

Гостья ток-шоу продолжила, что об этом свидетельствует и последняя поездка Ермака в Германию в рамках "Нормандского формата".

"Для меня было реперной точкой тот факт, когда поехал Ермак в Германию встречаться с Хайком Маасом, после встречи у них была пресс-конференция, и на ней Ермаку не было задано ни одного вопроса. То есть получается, что Европа потеряла оптимизм, что наша власть таки закончит этот конфликт", – акцентировала Ирина Паламар.

Напомним, 3 июля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак совершил визит в Германию в составе украинской делегации, которую возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В рамках визита Ермака состоялась встреча с политическими советниками лидеров государств – участниц Нормандского формата.

В частности, чиновники обсудили прогресс в работе Трехсторонней контактной группы, состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине.