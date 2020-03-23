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Эвакуация из Латвии: У пятерых пассажиров поезда заподозрили коронавирус

Фото из открытых источников

Пассажирам сделали быстрые тесты на COVID-19

В пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, заражение коронавирусной инфекцией пока не подтверждено. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Как отмечается, 23 марта на столичный вокзал прибыл поезд из Риги с эвакуированными гражданами Украины. Впоследствии пассажиры прошли температурный скрининг, в результате чего у пятерых человек было установлено подозрение на COVID-19.

В связи с этим пассажирам с симптомами провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. Поэтому на время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

Впоследствии быстрые тесты на COVID-19 у всех 5 пассажиров показали отрицательный результат, коронавирусной инфекции не обнаружено.

Однако, все эвакуированные пассажиры подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию. По данным Минздрава, за гражданами будет вестись медико-санитарный контроль.

Напомним, в понедельник, 23 марта в 15:45 на железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с украинцами, которые приехали из Латвии. Однако, в течение нескольких часов пассажиров не выпускали из вагонов из-за того, что в поезде находились люди с высокой температурой. 

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