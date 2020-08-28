Это не просто драка футбольных фанов, а настоящий теракт: Кацман об обстреле "Патриотов - За жизнь"

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

На этот теракт должны немедленно отреагировать Верховная Рада, спецслужбы и СНБО

Обстрел радикалам автобуса активистов организации "Патриоты - За жизнь" - это не просто драка футбольных фанов, а террористический акт.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт подчеркнул, что обстрел автобуса организации "Патриоты - за жизнь" – это вопрос национальной безопасности.

"На наших глазах проходит тракт. Не просто драка футбольных болельщиков, а настоящий тракт. Потому что там вокруг живые люди, дорога, рейсовые автобусы ездят, остановка общественного транспорта там стоит! Так почему на это не реагирует ни Верховная Рада, мы же в парламентско-президентской республике живем, почему на это не реагируют спецслужбы, если это теракт, почему нет экстренного заседания СНБО? " - удивляется Владимир Кацман.

Кроме этого он отметил, что нужно в этой ситуации обратить внимание на ответственность правоохранительных органов. Стоит напомнить, добавил Кацман, что у них еще есть функция профилактической работы для избежания ситуаций, которые могут привести к человеческим жертвам.

"Когда мы говорим об ответственности правоохранительных органов за порядок, мы должны вспомнить о том, что у них есть функция не только быстро реагировать на события, а есть еще такая функция правоохранительных органов которая называется профилактическая работа по предупреждению правонарушений. Это должна быть такая же работа, как и реагирование на правонарушения", – прокомментировал Владимир Кацман.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – за жизнь". Автобус заблокировали, и по автобусу открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и" Азова "является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на этот инцидент. Он подчеркнул, что безнаказанность определенных лиц породила вседозволенность, и поэтому расследование по таким делам должно вестись быстро, а суд - быть беспристрастным.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возврата в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах", - сказал Зеленский.