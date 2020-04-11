Это делается по указанию руководства ГБР: Горбатюк выступил в защиту Черновол

Сергей Горбатюк

Он заявил, что "подозрение необоснованное"

Экс-руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, который около пяти лет расследовал "дела Майдана", вступился за Татьяну Черновол, которой ГБР сообщило о подозрении.

Об этом говорится в Telegram-канале Записки пасквилянта.

В частности, Горбатюк назвал подозрение "необоснованным" и сказал, что никаких оснований предъявлять его не было, учитывая те материалы следствия, которые были представлены.

"Это делается, я думаю, по указанию руководства ГБР, потому что они ее выделили из общего дела майдановского и передали в другое управление, в подразделение, которое расследовало и продолжает расследовать майдановские дела", - отметил он.

В то же время Горбатюк убежден, что это является незаконным, поскольку для этого, по его словам, должны быть основания, предусмотренные УПК для выделения, а также "известно, что все прокуроры из бывшего подразделения не позволяют себе подписывать заведомо незаконные процессуальные документы".

Вместе с тем автор Telegram-канала Владимир Бойко подчеркивает, что Сергей Горбатюк является давним другом и соратником Сергея Пашинского, которому приписывают "особые отношения" с Татьяной Черновол.

По его информации, именно Пашинский пристроил Горбатюка сначала начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины, а затем поручил ему возглавить Управление специальных расследований.

"Поэтому в этой ситуации Горбатюку лучше было бы промолчать", - считает он.

Как сообщалось ранее, 10 апреля ГБР сообщило о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году народному депутату Татьяне Черновол.

Впоследствии Черновол заявила, что к убийству она не причастна.

Новости по теме: ГБР отреагировало на слова Авакова по делу Чорновол

Также стало известно, что глава МВД Аваков вступился за Черновол резкой критикой замдиректора ГБР.