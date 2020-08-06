Это было несогласованное решение и интеллектуальная тупость: Журналистка Крюкова о попытке СБУ захватить телеканал "112 Украина"

Человек, который входит в круг принятия стратегических решений в Офисе президента, сообщил, что там не намерены продолжать дело по телеканалу "112 Украина". А требование СБУ об аресте имущества канала в ОП назвали "несогласованным решением".

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка заметила, что попытка СБУ захватить телеканал "112 Украина" негативно может отразиться на власти, а также точно не добавит рейтинга президенту Зеленскому и кандидатам от "Слуги народа" на местных выборах.

Поэтому, считает Светлана Крюкова, власть пошла на такой шаг исключительно из-за "интеллектуальной тупости".

Вместе с тем она предполагает, что сам президент Владимир Зеленский был не в курсе таких событий. И это свидетельствует о том, что он не контролирует систему.

"Президент не выстроил взаимосвязь с региональными элитами, с правоохранительными органами. Много новостей он узнает из медийных скандалов. Так настроена у него, к сожалению, система управления властью", – сказала Крюкова.

Кроме этого она заявила, что из собственных источников в Офисе президента ей стало известно, что власть не планирует продолжать дело по 112 телеканалу.

"Я только что общалась с представителем Офиса президента, который входит в круг людей, которые принимают стратегические решения, и он проговорился, что это было несогласованное решение и, скорее всего, они не будут продолжать это. Как минимум – возьмут его на паузу", – заявила Светлана Крюкова.

Как сообщалось, сегодня, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.