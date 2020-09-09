Эта история показала, что договариваться можно, но должны быть другие четкие шаги: Якубин о "режиме тишины" на Донбассе

Телеканал ZIK

Перемирие постоянно находится в таком хрупком состоянии

История с перемирием на Донбассе показала, что договариваться, если есть желание, можно, что это хорошо, но дальше должны происходить другие шаги.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

"Перемирие, которое длилось 42 дня, беспрецедентное, но я бы сказал хрупкое перемирие, но которое сохранило десятки жизней. В то же время, эта история нам показала, что договариваться, если есть желание, можно, и можно выполнять взятые на себя обязательства. Но очевидно, что вся эта история, которая сейчас складывается, показывает, что перемирие – это хорошо, но дальше должны происходить другие шаги", – сказал эксперт.

Например, по словам Якубина, уже сейчас нужно вести подготовку к разведению сторон, ведь в этом тоже есть проблема, потому что на около 500 км линии разграничения стороны конфликта достаточно близко стоят друг к другу.

"Поэтому перемирие постоянно находится в таком хрупком состоянии, где-то на грани. То есть это показатель того, что надо подходить к более активному разграничению сторон, как это было в этих трех точках, там нет сейчас эксцессов. Также надо говорить о политической части "Минска", потому что перемирие – это лишь шаг, инструмент к тому, чтобы деэскалировать ситуацию и двигаться дальше", – сказал политолог Алексей Якубин.

Напомним, ранее блогер Сергей Розенбаум заявил, что в среду, 9 сентября, на Донбассе могут начаться боевые действия, потому что Украина срывает перемирие на Донбассе.

"По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так, и уже сегодня, 9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, что повлекли за собой новые смерти", – написал на своей странице в Facebook Розенбаум.

Как сообщали, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность.

Также ранее сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил, что действующая украинская власти отменили местные выборы в Луганской и Донецкой областях из-за страха потерпеть поражение.