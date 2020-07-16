Эстония заявила о гибели своего гражданина во время боевых действий на Донбассе
Статус и роль погибшего в военных действиях устанавливается
Министр иностранных дел Эстонии Урамас Рейнсалу заявил о гибели гражданина его страны во время боевых действий на Донбассе 13 июля. Об этом сообщает портал ERR.
"В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", – отметил эстонский министр.
По его словам, погибший Николай Ильин в 2006 году приехал в Эстонию как стипендиат в рамках проекта и имел статус беженца. Позже мужчина подал заявление на получение гражданства, которое впоследствии получил. В связи с этим он отказался от белорусского гражданства.
Однако, Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинская власть еще уточняет.
Отмечается, что в Эстонии действует принцип, согласно которому граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства. Однако, по словам министра, погибшему гражданину такого разрешения выдано не было.
Напомним, 13 июля на Донбассе неподалеку Зайцевого погиб военный медик. По предварительной информации, НВФ дали подтверждение режима тишины с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который подорвался на взрывном устройстве. Однако, во время этого противник нарушил договоренности и открыл огонь.