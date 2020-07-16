Эстония заявила о гибели своего гражданина во время боевых действий на Донбассе

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ERR

Статус и роль погибшего в военных действиях устанавливается

Министр иностранных дел Эстонии Урамас Рейнсалу заявил о гибели гражданина его страны во время боевых действий на Донбассе 13 июля. Об этом сообщает портал ERR.

"В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", – отметил эстонский министр.

По его словам, погибший Николай Ильин в 2006 году приехал в Эстонию как стипендиат в рамках проекта и имел статус беженца. Позже мужчина подал заявление на получение гражданства, которое впоследствии получил. В связи с этим он отказался от белорусского гражданства.

Однако, Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинская власть еще уточняет.

Отмечается, что в Эстонии действует принцип, согласно которому граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства. Однако, по словам министра, погибшему гражданину такого разрешения выдано не было.

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Напомним, 13 июля на Донбассе неподалеку Зайцевого погиб военный медик. По предварительной информации, НВФ дали подтверждение режима тишины с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который подорвался на взрывном устройстве. Однако, во время этого противник нарушил договоренности и открыл огонь.