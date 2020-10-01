Есть три версии катастрофы Ан-26, нескольких должностных лиц отстранили, - Верещук

Ирина Верещук Скриншот видео

Народный депутат говорит, что при необходимости будет создана временная следственная комиссия в парламенте

Есть три версии причин катастрофы Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил: неисправность самолета, человеческий фактор и организация самого процесса.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Мы имеем три версии: это неисправность самого самолета, это человеческий фактор – ошибка пилотов и организация самого процесса, то есть наземная, бортовая и так далее. Увидим. Есть время в комиссии Министерства обороны до 25 ноября", – сказала Ирина Верещук.

Гостья ток-шоу убеждена, что персональной ответственности за трагедию виновным не избежать. Она добавила, что от исполнения обязанностей уже отстранили нескольких должностных лиц.

Ирина Верещук добавила, что при необходимости будет создана временная следственная комиссия в Верховной Раде.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Один из курсантов скончался в больнице, куда попал в очень тяжелом состоянии после падения военного самолета Ан-26 В Харьковской области.

В целом результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. В то же время один курсант-третьекурсник выжил. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощались с Виталием Вильховым - одним из курсантов, погибших в авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

На следующий день церемонию прощания и похорон провели во Львовской области, где родился погибший курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.