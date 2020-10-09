Есть только три варианта решения конфликта на Донбассе, - Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот видео

Но сейчас Зеленский не движется ни по одному из этих путей

Есть три варианта решения конфликта на Донбассе: война, которая приведет к миру, капитуляция и замораживание конфликта.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Светлана Крюкова отметила: конфликт на Донбассе – очень тонкая тема, о которой стоит говорить осторожно, но так или иначе, есть только три варианта, как можно решить эту ситуацию.

"Первый - это война, которая приводит к миру. Но очевидно, что Украина не готова к этому по разным критериям и по разным показателям. Второй - капитуляция. Это тот путь, который сейчас навязывают немало политиков Зеленскому, к которому подталкивают Зеленского и в его окружении, и на политической арене. И третий путь – заморозить конфликт, дождаться той ситуации, когда Украина станет богатой страной, когда у нас появится своя сильная армия, сильная переговорная позиция, когда мы усилимся в дипломатическом и юридическом плане, но в первую очередь – в финансовом плане, потому что если есть деньги, есть возможность развивать разные направления", – сказала гостья ток-шоу.

Вместе с тем Крюков добавила, что пока не понятно, по какому из этих путей идет Зеленский. Зато очевидно, что происходит имитация процесса и попытка вообще отойти от этого процесса.

В то же время журналистка отметила, что отойти от темы Донбасса – достаточно опасно для власти.

"Тема Минска и Донбасса остается темой №1 в социологии. Согласно соцопросам, те политики, которые играют на этой теме, они набирают себе баллы. И именно по этой причине, я не агитирую ни за одну из партий, но рейтинг Зеленского рассыпается в две существующие партии, одна из которых исповедует одну стратегию, другая - другую", – прокомментировала Светлана Крюкова.

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