Есть основания полагать, что деньги на Музей Революции Достоинства разворованы, - прокурор Киева

Прокурор Киева Олег Кипер Киевская городская прокуратура

В декабре 2018 года фирме-подрядчику перечислили 80% аванса, однако строительные работы так и не были начаты

У правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, выделенные на возведение мемориала Революции Достоинства, были разворованы. Об этом сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

По его словам, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции выделили примерно 148 млн гривен. После чего на фирму-подрядчика перечислили аванс в размере 80% - 111 млн гривен.

Впоследствии, в августе 2019 начал завершаться срок строительства, однако строительные работы так и не были начаты. В связи с этим в июле 2020 года правоохранительными органами было начато уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на возведение музея.

"Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика в тот период хранилось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания полагать, что выделенные средства были разворованы", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также 13 ноября после получения постановления следственного судьи правоохранительными органами был проведен ряд следственных действий. В частности, обыски состоялись в Музее революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, а потому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заверил руководитель столичной прокуратуры.

Напомним, на этой неделе в Киеве сотрудники отдела следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства и изъяли ряд документов.