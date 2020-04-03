Есть коронавирус или нет: В Украине создали бота, который поможет понять, болеете ли вы COVID-19

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В НСЗУ объяснили, что с помощью ответов на простые вопросы, чат-бот предлагает соответствующий алгоритм действий

Национальная служба здоровья Украины запустила бота, который будет помогать понять людям, болеют ли они коронавирусом.

Об этом говорится в Telegram-канале НСЗУ.

Бот будет предлагать людям соответствующий алгоритм действий в зависимости от ответов, которые они будут оставлять в чате.

Так, бот может спросить вас, были ли вы в последнее время в странах, где зафиксировали вспышку эпидемии, чувствуете ли вы симптомы коронавируса или контактировали с больным COVID-19.

Если вы будете выбирать "Да" или "Нет", то бот даст вам определенный порядок действий.

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Например: "Если у вас есть симптомы, звоните вашему семейному врачу. В случае, если у вас еще нет семейного врача, - на контакт-центр НСЗУ или на горячую линию области по вопросам коронавируса. При тяжелых симптомах - температуры выше чем 38 и затрудненном дыхании - звоните на 103".

Воспользоваться чат-ботом можно на сайте НСЗУ по ссылке: nszu.gov.ua

К тому же, в Нацслужбе здоровья обещают расширить функции бота.

Как сообщалось ранее, Федоров анонсировал появление мобильного приложения, которое будет оповещать вас о возможном контакте с больными коронавирусом.