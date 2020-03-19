Если потребуется, депутаты придут в масках и респираторах, – Геращенко о возможности введения чрезвычайного положения

Антон Геращенко

Верховная Рада готова собраться, чтобы принимать важные законы, необходимые для борьбы с вирусом

Решение о введении чрезвычайного положения нужно будет согласовывать Верховной Радой. Депутаты могут прийти и в масках и в костюмах биологической защиты, чтобы исполнить свой долг перед народом Украины.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что в Украине есть законодательство, которое предусматривает введение чрезвычайного положения и процедура его принятия.

Новости по теме: Коронавирус в Украине: Еще в одной области зафиксировали первые случаи заражения

"Поэтому все же, решение о введении чрезвычайного положения нужно будет согласовывать Верховной Радой. Относительно депутатов, то депутаты могут прийти и в масках, если нужно и в костюмах биологической защиты, чтобы сделать свою обязанность перед народом Украины", – сказал заместитель министра.

Вместе с тем Геращенко отметил, что каждый день украинские медики и полицейские работают, рискуя своей жизнью и здоровьем, и имеют возможность заразиться коронавирусом.

"Поэтому я думаю, что это не такая страшная болезнь для молодых, сильных женщин и мужчин, которыми в большинстве сегодня являются народные депутаты. Я считаю, что Верховная Рада готова собраться, чтобы принимать важные законы, необходимые для борьбы с вирусом. Но постоянные заседания и пребывание в зале 450 человек сейчас не является оправданным", – добавил заместитель министра внутренних.

Как известно, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.