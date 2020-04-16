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ЕС выделил 13 млн евро людям, которые пострадали от конфликта на Донбассе

Фото из открытых источников

Часть денег пойдет на ремонт поврежденных школ и медицинских учреждений

Европейский союз выделил 13 миллионов евро на гуманитарную помощь людям, которые проживают на востоке Украины и пострадали от вооруженного конфликта.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Как отмечается, деньги направят на борьбу с коронавирусом и на поддержку людей, которые больше всего потеряли из-за боевых действий.

Еще часть средств пойдет на ремонт поврежденных школ и медицинских учреждений, на поддержку водоснабжения и получение образования.

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При этом гуманитарную помощь получат люди с обоих сторон линии разграничения.

В Еврокомиссии пояснили, что вся гуманитарная помощь будет предоставляться через структуры ООН, Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации. 

Как сообщалось ранее, Евросоюз призвал РФ разблокировать доступ ОБСЕ на оккупированный Донбасс.

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Также заместитель командующего ООС заявлял, что стороны не смогли договориться о разведении сил на Донбассе.

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