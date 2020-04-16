ЕС выделил 13 млн евро людям, которые пострадали от конфликта на Донбассе
Часть денег пойдет на ремонт поврежденных школ и медицинских учреждений
Европейский союз выделил 13 миллионов евро на гуманитарную помощь людям, которые проживают на востоке Украины и пострадали от вооруженного конфликта.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Как отмечается, деньги направят на борьбу с коронавирусом и на поддержку людей, которые больше всего потеряли из-за боевых действий.
Еще часть средств пойдет на ремонт поврежденных школ и медицинских учреждений, на поддержку водоснабжения и получение образования.
При этом гуманитарную помощь получат люди с обоих сторон линии разграничения.
В Еврокомиссии пояснили, что вся гуманитарная помощь будет предоставляться через структуры ООН, Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации.
Как сообщалось ранее, Евросоюз призвал РФ разблокировать доступ ОБСЕ на оккупированный Донбасс.
Также заместитель командующего ООС заявлял, что стороны не смогли договориться о разведении сил на Донбассе.