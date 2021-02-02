"Эпицентр" на Николаевщине намеренно подожгли: Злоумышленник, убегая, ранил охранника магазина топором

Пожар в "Эпицентре" на Николаевщине Фото Нацполиция

Сейчас мужчина доставлен в Первомайское управление полиции

Правоохранители задержали мужчину, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранника магазина топором при побеге. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

"37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать горючие жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать", - говорится в сообщении.

Другие охранники вместе с полицейскими с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из работников получил удар топором.

После этого охранники вызвали милицию.

Сейчас мужчина доставлен в Первомайское управление полиции.

Следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".

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Напомним, в городе Первомайск Николаевской области возник масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов. О пострадавших пока не сообщают.