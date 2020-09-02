Экс-советник главы Полтавской ОГА Синегубова пробудет под стражей до 27 сентября

Максим Ратнер Страна.ua

Максима Ратнера обвиняют во взяточничестве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему советнику председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова - Максиму Ратнеру. Об этом сообщает NEWSONE.

Отмечается, что экс-советник пробудет под стражей до 27 сентября 2020 года.

Напомним, в конце июля перед зданием Полтавской ОГА сотрудники ГБР задержали Максима Ратнера на взятке в 40 тысяч долларов.

Заметим, официальное сообщение о деятельности Максима Ратнера было опубликовано на странице Хорольской РГА от 31 марта. Так, за даными пресс-центра райгосадминистрации, в ходе рабочей поездки Хорольский район посетили советник председателя ОГА Максим Ратнер и заместитель начальника Департамента агропромышленного развития ОГА Олег Палий. Поэтому по крайней мере до 31 марта Ратнер еще был советником Олега Синегубова.

Однако, на сайте Полтавской ОГА официально сообщили, что задержанные сотрудниками ГБР лица не являются работниками областной администрации или помощниками председателя ОГА.

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По информации портала "Новинар Полтавщины", Максим Ратнер отвечал за отрасль АПК и имел рабочее место в Департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА. Кроме этого, в портале неоднократно сообщали о неправомерной деятельности бывшего советника председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова.