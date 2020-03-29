Экс-руководство оборонного завода сорвало поставки дефицитных боеприпасов для ВСУ, - СБУ

Экс-руководство ведущего завода импортировало устаревшее оборудование на 1,7 миллиона долларов СБУ

Должностные лица импортировали из-за границы станки, которые фактически оказались металлоломом

Служба безопасности Украины заподозрила бывшее руководство одного из ведущих казенных научно-производственных объединений в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, что нанесло существенный ущерб обороноспособности государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, чиновники импортировали из-за границы станки на 1,7 миллиона долларов, которые фактически оказались металлоломом. В частности, руководство объединения подписал заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. В результате этого в страну было импортировано устаревшее, технически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование.

"Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра", - отметили в пресс-центре.

Таким образом действия чиновников привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В результате этого в рамках уголовного производства, начатого по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) уголовного кодекса Украины, одному из бывших руководителей научно-производственного об’единения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, недавно детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении трем лицам в совершении преступления, в результате которого интересам государства нанесен 2,2 млн грн убытков.