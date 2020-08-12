Экс-нардепа Шепелева осудили на 7 лет

Александр Шепелев

Шепелев должен выплатить 8500 грн штрафа

Бывшего народного депутата Александра Шепелева признали виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи 6 лет назад и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре судьи Ларисы Бабайловой от 7 августа.

Вместе с тем он должен выплатить 8500 грн штрафа, при этом отмечается, что его имущество будет конфисковано.

Суд не засчитал в срок отбытия наказания Шепелеву его срок пребывания под стражей на территории Российской Федерации с 19.03.2015 г. по 8.07.2016 г. Также, суд не учел его экстрадиционный арест в Венгрии в период с 4.07.2013 г. по 26.03.2014 г.

Отметим, что ряд судов Киева до сих пор рассматривает дела Шепелева о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийстве в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

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Напомним, в декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко.

Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014 года Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: избитого, со сломанной челюстью и с удостоверением "ДНР".