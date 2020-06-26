Экс-начальнику Генштаба ВСУ сообщили о подозрении в госизмене

Владимир Замана Фото с открытых источников

Бывшего чиновника заподозрили в снижении обороноспособности Украины, что привело к аннексии Крыма

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Владимиру Замане объявили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, в 2012-2014 годах бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший президент Украины (Виктор Янукович) и два бывших Министров обороны Украины целенаправленно снижали обороноспособность Украины.

Отмечается, что незаконные действия бывшие чиновники совершали с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных военных частей и подразделений, изменения их места дислокации.

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В частности, эти действия совершались на территории Автономной Республики Крым, что впоследствии повлекло его аннексию.

"Высокопоставленные чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – отметили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

В связи с этим экс-начальнику сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на этой неделе прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны.