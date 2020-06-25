Экс-министру инфраструктуры Омеляну избрали меру пресечения

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Суд частично удовлетворил требования прокуратуры относительно экс-чиновника

В четверг, 25 июня, Высший антикоррупционный суд избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Емельяну меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, бывший чиновник будет на свободе под личным обязательством, однако он должен сдать паспорта на 2 месяца. Кроме этого, Омелян обязан являться по требованию соответствующих органов и не давить на свидетелей по своему делу.

Однако, если бывший министр нарушит указанные выше требования то ему придется заплатить от 0,25 до 2-х минимальных прожиточных минимумов доходов граждан.

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"Хорошо, что не ограничили передвижение по территории Украины. Можно будет проконтролировать большое строительство и другие достижения господина Зеленского и его команды, не испрашивая каждый раз разрешения у САП или прокуратуры", – прокомментировал решение суда Омелян.

Таким образом суд частично удовлетворил требования прокуратуры в отношении бывшего чиновника Владимира Омеляна.

Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Омелян в совершении незаконных действий, из-за которых государство недополучило 30,4 миллионов гривен.