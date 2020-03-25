Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве, - Геращенко

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры

МВД Украины

Правоохранители задержали бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в умышленном убийстве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - рассказал Геращенко.

Как отмечается, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.

По словам самого Кожары и его жены, Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели мужчины и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Напомним, в суд направлено обвинительный акт в отношении полицейского полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в городе Киеве, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу.