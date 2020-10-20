Экс-главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в хищении средств

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Бюджет Украины недополучил 2,246 млрд гривен неуплаченных налогов

Бывшему главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, экс-глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,246 млрд грн. Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему растрате почти 17 миллионов гривен бюджетных средств, которую организовала группа должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.