Эфирная студия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK заблокирована, гостей не пускают в помещение

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

На территорию киностудии, откуда ведется эфир, не пускали нардепа Плачкову

Павильон киностудии Довженко, откуда продолжается эфир телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Зеленский ввел санкции, заблокирован охраной.

Руководитель охранной фирмы от комментариев отказался.

На территорию киностудии не пускали в частности нардепа Татьяну Плачкову. По ее словам, охранник, который блокировал ей проезд сказал, что делает это по некоему указанию никого не пропускать. В итоге, Татьяна Плачкова все же попала в эфирную студию.

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это означает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов, эфиры можно смотреть на YouTube.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.