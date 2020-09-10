Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении за разглашение гостайны

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Нарушители передавали информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили о подозрении за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.

По данному факту разглашения гостайны злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил ВСУ представителям спецслужб Российской Федерации. Сообщалось, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.